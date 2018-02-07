Источник сообщил об экстренной посадке рейса Мурманск-Москва

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет Superjet-100, выполнявший рейс из Мурманска в Москву с 82 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, во время полета сработал датчик закрылков", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В справочной аэропорта "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что самолет приземлился в 15:50 мск. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в 15:25 мск.