Информация о минировании больницы в Воронеже оказалась ложной

ВОРОНЕЖ, 7 фев — РИА Новости. Специалисты не нашли взрывчатки в областной клинической больницы №2 в Воронеже, куда в среду позвонил неизвестный с информацией о заложенном взрывном устройстве, рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Ранее сообщалось, что в среду в областную клиническую больницу №2 позвонил неизвестный и сообщил о заминировании. Были эвакуированы персонал и пациенты, и специалисты стали обследовать здание.

"Сегодня в 12.25 (мск) в полицию поступило сообщение о заминировании одного из медучреждений города. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция устанавливает личность звонившего.

Областная клиническая больница №2 находится в центре Воронежа на улице Карла Маркса.