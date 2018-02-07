В Татарстане мужчина выкинул из окна пятилетнюю девочку

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина выкинул из окна 5-летнюю девочку в Набережных Челнах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В городе Набережные Челны 34-летний мужчина во время пьянки в квартире сожительницы выбросил ее 5-летнюю внучку из окна 3-го этажа", — говорится в сообщении.

По данным СК, очевидцы вызвали на место медработников, которые доставили девочку в больницу. У нее были зафиксированы различные повреждения, в том числе перелом руки, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего Ивана Никитина. Он подозревается в совершении преступления "покушение на убийство малолетнего", — добавили в СУСК РФ по Татарстану.

Никитин признал причастность к совершению преступления, в ближайшее время следствие обратится в суд c ходатайством о заключении его под стражу, отметили в следственном управлении.