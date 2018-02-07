Глава ФТС рассказал о сотрудничестве ведомства с таможнями других стран

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) получает информацию по ввозимым в РФ незадекларированным дорогим товарам от таможенных органов других стран, заявил журналистам глава службы Владимир Булавин.

В январе Булавин сообщил, что с конца 2017 года начала работать система по пресечению ввоза в РФ незадекларированных дорогих товаров.

"Мы получаем информацию от наших коллег за рубежом. У нас очень много подписано договоров по обмену информацией, если мне не изменяет память, — со 128 странами мира. У нас в 20 странах мира свои собственные таможенные представительства", — сказал Булавин в среду.

"У нас есть сложности во взаимоотношениях со странами Евросоюза, поскольку Евросоюз запретил входящим в него странам напрямую обмениваться информацией с организациями, учреждениями РФ. В последнее время появилось указание сдерживать контакты с нами. Но по линии правоохранения у нас достаточно активно идет обмен информацией", — добавил он.

ФТС в январе сообщала, что за декабрь-январь пресекла около 40 попыток незаконного ввоза дорогих часов, ювелирных изделий и прочих товаров на общую сумму 2,3 миллиона евро. При этом существенный прирост попыток ввоза незадекларированных товаров был зафиксирован в период перед новогодними праздниками и во время них.

Без пошлины в РФ можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%.