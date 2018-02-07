В Воронеже эвакуируют больницу из-за сообщения о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 7 фев — РИА Новости. Персонал и пациентов эвакуируют из областной клинической больницы №2 в Воронеже после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Звонок о заминировании был. Возможно тренировочный, возможно нет", — пояснил РИА Новости представитель департамента здравоохранения области.

В правоохранительных органах информацию о звонке в больницу подтвердили, уточнив, что звонок о "минировании" поступил в больницу. "В таких ситуациях всегда первым делом проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства, добавив, что информация проверяется, здание обследуется специалистами.

Областная клиническая больница №2 находится в центре Воронежа на улице Карла Маркса.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.