В СК рассказали об омском бизнесмене из "списка Титова"

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Омский бизнесмен Василий Дякун, попавший в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, фигурирует в деле "черных банкиров", обналичивших свыше 9,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении СК РФ.

В среду бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Британии и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Среди них назван Василий Васильевич Дякун из Омска.

"Василий Дякун скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него по обвинению, аналогичному предъявленному другим членам группы, выделено в отдельное производство. Есть данные, что он находится за границей", — заявил РИА Новости представитель СУСК.

Омский предприниматель Василий Дякун ранее являлся одним из собственников "Единого строительного банка", который позже был переименован в "Сириус" (ЦБ отозвал лицензию в январе прошлого года).

По данным СУСК, Дякун был участником группы так называемых "черных банкиров" – преступного сообщества из десяти человек под руководством Станислава Мацелевича, которое действовало в Омске с 2008 по 2014 годы. Группа, как считает следствие, обналичивала деньги через подконтрольные банки и фиктивные фирмы, успев "провернуть" более 9,2 миллиарда рублей и заработать на этом 322 миллиона.

"Основное" дело группы Мацелевича сейчас находится на доследовании. Два бухгалтера группы Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, заключившие сделку со следствием, по приговорам суда получили по четыре года лишения свободы условно.