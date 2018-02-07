В СК рассказали об омском бизнесмене из "списка Титова"

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Омский бизнесмен Василий Дякун, попавший в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, фигурирует в деле "черных банкиров", обналичивших свыше 9,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении СК РФ.
В среду бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Британии и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Среди них назван Василий Васильевич Дякун из Омска.
"Василий Дякун скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него по обвинению, аналогичному предъявленному другим членам группы, выделено в отдельное производство. Есть данные, что он находится за границей", — заявил РИА Новости представитель СУСК.
Омский предприниматель Василий Дякун ранее являлся одним из собственников "Единого строительного банка", который позже был переименован в "Сириус" (ЦБ отозвал лицензию в январе прошлого года).
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