Обвиняемому по делу о ДТП с 14 жертвами в Татарстане грозит 6,5 лет колонии

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости, Ирина Дурницына. Гособвинение в среду в ходе прений в Заигском городском суде запросило 6,5 лет колонии для водителя Александра Ижмукова, обвиняемого в резонансном ДТП с 14 погибшими, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Столкновение автобуса Neoplan с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля 2017 года. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту "Самара – Ижевск". В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

"В Заинске состоялись прения по делу о резонансном ДТП с автобусом, в котором погибли 14 человек. Государственный обвинитель – Заинский городской прокурор Ринат Каримов просил суд признать водителя виновным и отправить его на шесть с половиной лет в колонию общего режима", — сказал Галиев.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков сообщал, что, по предварительной информации, причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости. По его словам, автобус выполнял заказную перевозку.