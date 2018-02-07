СК проверяет данные о жестоком обращении с ездовыми собаками под Тверью

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о жестоком обращении и жутких условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино Тверской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В Тверской области следователи СК России проводят проверку по фактам, изложенным в СМИ, о жестоком обращении и жутких условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино. Хаски, маламуты и метисы якобы содержатся на частном подворье без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.