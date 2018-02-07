Cуд в Москве отменил референдум о переносе памятника Ленину

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду по иску прокуратуры отменил референдум о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в "Музеон", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить иск в полном объеме", — огласил решение судья Нелли Рубцова.

В иске прокурор просил отменить решение совета депутатов округа Якиманка о проведении соответствующего референдума 18 марта. На референдуме планировалось проголосовать по восьми вопросам, в частности о переносе памятника Ленину, установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке, об ограничении высотности застройки, о движении транспорта и остановках.

По словам прокурора, вопросы, поставленные на референдуме, "не показывают правовые последствия выбора", а "переносы памятников к вопросам местного самоуправления никак не относятся".

По мнению надзорного ведомства, некорректно поставлены и вопросы о движении общественного транспорта – "нужно, чтобы гражданин понимал последствия принятых решений, вопросы не исключают множественные толкования".

Ответчик в свою очередь полагает, что поставленные на референдуме вопросы имеют однозначнное толкование. "Жители Якиманка избрали нас, знают свой район, они имеют право высказать мнение", — заявила представитель совета депутатов.