НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Житель Ингушетии, родственник главы республики Юнус-Бека Евкурова, погиб в результате неосторожного обращения с оружием, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Тело местного жителя с огнестрельным ранением обнаружили в станице Троицкой накануне вечером. Рядом с ним нашли охотничье ружье.

"По предварительным данным, мужчина погиб в результате неосторожного обращения с оружием во время чистки", — сказал собеседник агентства.

Ведется расследование.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший — сын старшего брата главы Ингушетии Хасан Евкуров. Ранее он работал в охране Евкурова, затем служил в 58-м полку в Назрани, а несколько месяцев назад попал под сокращение в Росгвардии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сейчас находится с визитом в Катаре.