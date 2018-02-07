Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым

НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Полномочного представителя губернатора Ставропольского края по Минераловодскому округу Александра Коробейникова нашли мертвым в своем доме, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, Коробейников мог покончить жизнь самоубийством.

Позднее информацию о смерти чиновника подтвердили в СК. В ведомстве рассказали, что Коробейникова нашли "с огнестрельным ранением груди". Следователи осматривают место происшествия, опрашивают соседей и родственников погибшего.

Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родным Коробейникова, назвав его гибель "большой потерей для всего Ставрополья".

Шестидесятичетырехлетний чиновник в 1990-х годах работал заместителем губернатора Ставропольского края, вице-премьером краевого правительства, затем занимал должность первого заместителя полпреда президента в ЮФО, главного федерального инспектора по Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольскому краю. В октябре 2015 года Коробейникова назначили на должность представителя губернатора по Минераловодскому округу.