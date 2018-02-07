В Магадане погрузчик, убиравший снег во дворе, насмерть задавил мужчину

МАГАДАН, 7 фев — РИА Новости, Людмила Щербакова. Водитель погрузчика, убиравший снег в одном из дворов в Магадане, насмерть задавил жителя города, сообщает в среду УМВД России по региону.

За период с ноября по январь в Магадан пришли семь снежных циклонов. За предыдущую неделю в городе выпала норма осадков за два с половиной месяца. Коммунальщики и дорожники не успевают расчистить город, жители Магадана часто нанимают частников для расчистки дворовых территорий.

"Сорокаоднолетний мужчина, не имея права управления транспортным средством, удостоверения машиниста-тракториста и документов на транспортное средство, управляя фронтальным погрузчиком, не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на гражданина 1974 года рождения. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.