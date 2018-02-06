Россельхознадзор обнаружил новые вспышки АЧС под Белгородом и Калининградом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в Белгородской и Калининградской областях, сообщает ведомство во вторник.

Под Белгородом вирус обнаружили 5 февраля. Геном АЧС выделили в патологическом материале дикого кабана, которого нашли на территории ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" Корочанского района.

На территории Калининградской области вирус обнаружили 6 февраля в патологическом материале диких кабанов, найденных на территории угодья Гурьевское Гурьевского района.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской и Калининградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже фиксировало вспышки АЧС в этих регионах. При этом в январе глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что ключевым фактором распространения АЧС в Белгородской области стала миграция диких кабанов с территории Украины. Он отметил, что опасными с точки зрения вспышек АЧС, являются и другие российские регионы, в числе которых выделил Калининград.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.