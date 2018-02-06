Защита обжалует приговор подмосковному бизнесмену, помогавшему брату в ИГ*

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защита подаст жалобу на приговор подмосковном бизнесмену Шамилю Нурмагомедову, которому Московский окружной военный суд назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима по обвинению в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.

"Мы продадим жалобу на приговор", — сказал РИА Новости его общественный защитник Арсен Хайбулаев.

Сам осужденный виновным себя не считает. Защита настаивает, что в конце 2016 года он, действительно, перевел 200 тысяч рублей брату Марату, уехавшему в Сирию воевать на стороне террористов, но только затем, чтобы тот вернулся на родину. Помимо этого, по данным следствия, Нурмагомедов купил билеты в Турцию людям, которых ФСБ считает боевиками ИГ.

Отец братьев Казим Нурмагомедов сообщал в суде, что ему удалось вызволить младшего сына из Сирии и переправит на Украину. В Россию Марат Нурмагомедов возвращаться не спешит, поскольку на родине ему заочно вменили участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщал в минувшем году и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков, в Сирии на стороне террористов воевали или воюют порядка 2-2,5 тысяч выходцев из России. На родине в отношении них возбуждаются уголовные дела, и при возвращении боевиков привлекают к уголовной ответственности.

* Запрещенная в России террористическая организация