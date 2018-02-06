В Сургуте водитель грузовика насмерть сбил ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Водитель "КамАЗа" в Сургуте насмерть сбил 9-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, ДТП произошло рано утром во вторник в районе дома №5 по улице Энергетиков.

"В настоящее время по факту произошедшего в отношении водителя транспортного средства, допустившего наезд на ребенка, следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уточняется, что водителю инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СУСК.