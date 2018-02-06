Подмосковный бизнесмен получил семь лет тюрьмы за помощь брату-боевику ИГ*

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник приговорил к семи годам колонии подмосковного коммерсанта Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в финансировании запрещенной террористической группировки "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд назначил Нурмагомедову наказание в виде семи лет колонии общего режима", — говорится в приговоре.

Сам осужденный виновным себя не считает. Защита настаивает, что в конце 2016 года он, действительно, перевел 200 тысяч рублей брату Марату, уехавшему в Сирию воевать на стороне террористов, но только затем, чтобы тот вернулся на родину. Помимо этого, по данным следствия, Нурмагомедов купил билеты в Турцию людям, которых ФСБ считает боевиками ИГ*.

Отец братьев Казим Нурмагомедов сообщал в суде, что после двухлетних мытарств ему удалось вызволить младшего сына из Сирии и переправить его на Украину. В Россию Марат возвращаться не спешит, поскольку на родине ему заочно вменили участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщал в минувшем году и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков, в Сирии на стороне террористов воевали или воюют порядка 2-2,5 тысяч выходцев из России. На родине в отношении них возбуждаются уголовные дела, и при возвращении боевиков привлекают к уголовной ответственности.



*Террористическая организация, запрещенная в России