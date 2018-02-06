Защита экс-замдиректора ФСИН Коршунова пожаловалась в СК и Генпрокуратуру

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защита бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях, пожаловалась на ход следствия в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Айрат Хикматуллин.

"Мы долго шли процессуальным путем, заявляли ходатайства о дополнительных допросах, экспертизах, нам отказывали. В итоге мы обратились с жалобами и обращениями к Юрию Чайке и Александру Бастрыкину. Мы просим провести проверку работы следствия, которое не работает и фактически осуществляет незаконное преследование невиновного человека", — сказал адвокат.

По данным адвоката, следствие пытается склонить обвиняемых к даче показаний против Коршунова и друг друга. "Но они ничего не говорят, не идут на сделку со следствием. Им просто нечего сказать", — сказал он.

Он считает, что уголовные дела против его подзащитного под собой ничего не имеют. "Эпизод с хищением при производстве обуви: нарушения были выявлены и разоблачены самим Коршуновым. Его обвинили только потому, что он по должности отвечал за экономическую финансовую деятельность ФСИН", — пояснил Хикматуллин.

Эпизод о хищении средств, выделенных на закупку сахара для колоний, он тоже считает абсурдным. "Следователь сравнивает цену сахара по госзакупке с ценой сахара в Москве в магазине "Пятерочка" во время скидок. При том что сахар надо доставить в колонии, к некоторым из которых нет железнодорожных путей, нет складов", — сказал адвокат. По его данным, другие ведомства закупали сахар по такой же цене и даже дороже.

СК РФ считает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов: на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.

Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН.