Защита экс-замдиректора ФСИН Коршунова пожаловалась в СК и Генпрокуратуру

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защита бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях, пожаловалась на ход следствия в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Айрат Хикматуллин.
По данным адвоката, следствие пытается склонить обвиняемых к даче показаний против Коршунова и друг друга. "Но они ничего не говорят, не идут на сделку со следствием. Им просто нечего сказать", — сказал он.
Он считает, что уголовные дела против его подзащитного под собой ничего не имеют. "Эпизод с хищением при производстве обуви: нарушения были выявлены и разоблачены самим Коршуновым. Его обвинили только потому, что он по должности отвечал за экономическую финансовую деятельность ФСИН", — пояснил Хикматуллин.
СК РФ считает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов: на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.
Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН.