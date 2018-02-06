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Происшествия

СК предъявил обвинение в окончательной редакции Захарченко-старшему

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (237)
14:5206.02.2018
130183
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору и советнику ББР-Банка Владимира Корьевкину.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Отец полковника Захарченко отказался признать вину, но возместил ущерб

"СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) Виктору Захарченко и моему подзащитному Владимиру Корьевкину. Четырнадцатого февраля следователь должен выполнить требования статьи 215 УПК РФ, то есть уведомить об окончании следственных действий и приступить к ознакомлению с материалами дела", — сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Леонтьев.

После подписания протокола об окончании следственных действий, материалы дела будут переданы обвиняемым и их адвокатам для ознакомления, а по окончании этой процедуры — в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Он добавил, что Корьевкин планирует отказаться от ознакомления, чтобы ускорить процедуру передачи дела в суд. По словам Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей.

"Эти деньги были выплачены Виктору Захарченко с сентября 2014 по апрель 2015 года, когда Владимир Корьевкин занимал в МИА-банке должность предправления. Затем мой подзащитный ушел на работу в другой банк, а на его должность заступил Сергей Гриб, у которого Виктор Захарченко проработал в помощниках до сентября 2016-го, когда был уволен после ареста его сына Дмитрия", — отметил адвокат.

Виктор Захарченко признал вину и возместил ущерб, Корьевкин себя виновным не считает.

"Мой подзащитный настаивает, что назначил в 2014 году Виктора Захарченко заместителем не по своей инициативе, а по указанию представителя учредителя — сотрудника департамента городского имущества Москвы Глеба Бондаренко, который теперь проходит по делу свидетелем",- добавил Леонтьев.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в четыре миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kondrat.bum
Раньше это именовалось блатом, теперь- родственные или кровные связи, вспоминается комедия "Ты мне-я тебе!", Но, вот, как воровали, так и будут, были-бы скромнее, меньше волна была-бы... Заслуженно под гребёнку помадают, но редко...
15:14
06.02.2018
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