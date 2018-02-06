Жительница Ямала избила мужа и приехавшего на вызов полицейского

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа избила супруга, а когда он пожаловался в полицию и его задержали, нанесла несколько ударов по голове сотруднику МВД, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.
"Женщина… стала требовать, чтобы ее супруга не задерживали, видя, что к ее доводам не прислушиваются, нанесла несколько ударов одному из сотрудников в область головы. Затем при медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения мужчина вновь повел себя агрессивно и применил насилие к сотруднику полиции", — говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве отметили, что в отношении семейной пары возбуждено уголовное дело, кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
"В настоящее время супруги свою вину в содеянном признают и раскаиваются", — добавили в следственном управлении.