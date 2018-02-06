Жительница Ямала избила мужа и приехавшего на вызов полицейского

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа избила супруга, а когда он пожаловался в полицию и его задержали, нанесла несколько ударов по голове сотруднику МВД, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, ночью в воскресенье житель Лабытнанги позвонил в полицию и заявил, что его избивает жена. Полицейские, прибыв на место, выяснили, что конфликт между супругами произошел из-за того, что мужчина распивал спиртное. При этом вызвавший наряд полиции ямалец, как отмечается, оскорбил одного из сотрудников МВД и "применил к нему насилие". Мужчину отвезли в отделение полиции, куда с ним отправилась и жена.

"Женщина… стала требовать, чтобы ее супруга не задерживали, видя, что к ее доводам не прислушиваются, нанесла несколько ударов одному из сотрудников в область головы. Затем при медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения мужчина вновь повел себя агрессивно и применил насилие к сотруднику полиции", — говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве отметили, что в отношении семейной пары возбуждено уголовное дело, кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

"В настоящее время супруги свою вину в содеянном признают и раскаиваются", — добавили в следственном управлении.