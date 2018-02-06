Суд запретил московскому хостелу использовать бренд BOLSHOI

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Большого театра России запретил московскому хостелу использовать товарный знак BOLSHOI в своем наименовании и в доменном имени, следует из опубликованного решения суда.

Суд также полностью удовлетворил денежное требование истца, взыскав 5 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на бренд с владельца хостела ООО "Доходный дом".

Большой театр в мае 2017 года направил в адрес хостела претензионное письмо, в котором потребовал прекратить использование общеизвестного товарного знака BOLSHOI, в том числе в наименовании хостела и в доменном имени сайта, а также во всех материалах о хостеле. Истец попросил убрать упоминания о своем товарном знаке с официального сайта и всех интернет-ресурсов и социальных сетей, содержащих информацию о хостеле. Поскольку требования были оставлены без удовлетворения, Большой театр обратился с иском в арбитражный суд.

Как установил арбитраж Москвы, два из серии принадлежащих истцу товарных знаков BOLSHOI действуют в отношении гостиниц и таких услуг, как предоставление услуг баз отдыха, гостиниц, агентств по предоставлению мест в гостиницах, домах отдыха. При этом компания "Доходный дом", владеющая расположенным в непосредственной близости к Большому театру хостелом, использует обозначение BOLSHOI как в доменном имени сайта, так и в логотипе хостела на сайте и на входе.

Суд согласился с доводами истца о том, что использование обозначения BOLSHOI в рекламной деятельности ответчиков создает не соответствующее действительности представление, будто Большой театр имеет отношение к данному хостелу. "Противоправное использование товарного знака BOLSHOI со стороны хостела причиняет вред Большому театру России, чья деятельность в области культуры и искусства ассоциируется с выдающимися достижениями и всемирно известными производителями товаров и услуг", — указал суд в решении.

Суд также отметил, что использование ответчиками обозначения BOLSHOI для продвижения хостела снижает привлекательность товарного знака Большого театра.

"Включив в состав доменного имени и наименования хостела слово "bolshoi", ответчики незаконно используют в рекламе и продвижении своей коммерческой деятельности товарные знаки, исключительное право на которые принадлежит Большому театру", — говорится в решении суда первой инстанции, полностью удовлетворившего иск.