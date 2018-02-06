Бастрыкин о ЧП в школах: некоторые взрослые знали о планах, но не верили

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Некоторые взрослые знали о том, что в трех последних громких случаях школьники готовят нападения в школах в России, но не верили в то, что это может произойти, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Ранее в нынешнем году в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. В городе Улан-Удэ произошло нападение на учеников седьмого класса школы, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. В школе города Спас-Деменск Калужской области школьник ударил своего одноклассника кухонным ножом и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

"Во всех трех случаях нападений об этом было известно — и я отвечаю за свои слова — администрации школ, учителям, некоторым школьникам и некоторым родителям. Они не верили, не допускали, что это может произойти", — сказал Бастрыкин на коллегии ведомства во вторник.