Отец полковника Захарченко признал вину в растрате

МОСКВА, 6 фев- РИА Новости. Виктор Захарченко, отец скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, признал себя виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" и возместил ущерб, заявил в суде адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий другого фигуранта этого дела Владимира Корьевкина.
По словам Леонтьева, ущерб следствие оценило в четыре миллиона рублей. Эти деньги Захарченко-старший получил в виде зарплаты в банке, куда его трудоустроили фиктивно. Корьевкин и третий фигурант дела Сергей Гриб в то время были председателями правления МИА.
Адвокат добавил, что ущерб от действий Корьевкина оценивается в полтора миллиона рублей, поскольку он ушел из банка вскоре после того, как Захарченко-старшего зачислили в штат. Своей вины Корьевкин не признает.
Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриба арестовали заочно и объявили в международный розыск.