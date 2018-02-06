Отец полковника Захарченко признал вину в растрате

МОСКВА, 6 фев- РИА Новости. Виктор Захарченко, отец скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, признал себя виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" и возместил ущерб, заявил в суде адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий другого фигуранта этого дела Владимира Корьевкина.

По словам Леонтьева, ущерб следствие оценило в четыре миллиона рублей. Эти деньги Захарченко-старший получил в виде зарплаты в банке, куда его трудоустроили фиктивно. Корьевкин и третий фигурант дела Сергей Гриб в то время были председателями правления МИА.

Адвокат добавил, что ущерб от действий Корьевкина оценивается в полтора миллиона рублей, поскольку он ушел из банка вскоре после того, как Захарченко-старшего зачислили в штат. Своей вины Корьевкин не признает.

Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриба арестовали заочно и объявили в международный розыск.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей, затем ему вменили еще несколько эпизодов. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Виктора Захарченко арестовали в апреле 2017 года. Следствие выяснило, что он числился в банке заместителем председателя правления, но на работе не появлялся, хотя получал зарплату. Постановление о возбуждении дела против него подписал генерал Следственного комитета Сергей Чернышов, в производстве которого находится дело Захарченко-младшего, однако формально эти дела не связаны.