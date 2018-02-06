В Ленинградской области завели дело после ДТП с девятью погибшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, в котором погибли девять человек, сообщила во вторник прокуратура региона.
ДТП произошло во вторник утром на 443-километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком IVECO. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе.
"Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", по факту дорожно-транспортного происшествия на 443-м километре автодороги А114 "Вологда — Новая Ладога" в Тихвинском районе Ленинградской области", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Надзорное ведомство контролирует ход расследования.