Житель Ставрополя случайно застрелил на охоте сына

НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он во время охоты случайно застрелил своего 13-летнего сына, сообщило региональное СУСК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.
"По уголовному делу назначены судебные экспертизы, также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", — отмечает ведомство.