Житель Ставрополя случайно застрелил на охоте сына

НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он во время охоты случайно застрелил своего 13-летнего сына, сообщило региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, днем 3 февраля 38-летний житель Ставрополя совместно со своим 13-летним сыном находились на охоте вблизи поселка Цымлянского Шпаковского района. Мужчина, перезаряжая охотничье нарезное ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"По уголовному делу назначены судебные экспертизы, также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", — отмечает ведомство.