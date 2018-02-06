В Москве более 200 машин пострадали из-за упавших при снегопаде деревьев

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Во время сильнейшего снегопада в Москве в минувшие выходные деревья упали более чем на 210 автомобилей, подсчитали в МЧС России.

"В Москве повреждены более 210 автомобилей. В районе Измайлово дерево упало на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы", — говорится в релизе.

Всего же, по подсчетам спасателей, за время разгула стихии в городе рухнули более 2 тысяч деревьев.

В столичных аэропортах 22 рейса были отменены, 103 – задержаны. Поезда и автобусы при этом ходили штатно.

Что касается Подмосковья, то там сразу в 282 населенных пунктах отключался свет, это 18,3 тысяч жилых домов.