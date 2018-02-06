Более 300 школьников в Якутии заболели из-за низкой температуры в классах

ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Более 300 детей якутских школ заболели после занятий в классах, где температура воздуха составляла от 9 до 15 градусов тепла при норме 18-22 градуса, сообщает прокуратура республики Саха (Якутия).

Уточняется, что совместная проверка прокуратуры и специалистов "Центра гигиены и эпидемиологии" проводилась в школах Нюрбинского района.

"В помещениях шести школ района температура в классах не соответствовала требованиям законодательства. В ряде учебных кабинетов она колебалась от 9 до 15 градусов тепла вместо положенных 18-22 градусов. Организация обучения при низких температурах повлекла увеличение числа простудных заболеваний у учащихся. В больнице зафиксировано более 300 обращений школьников с диагнозом: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, аллергия от сырости и холода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор района возбудил в отношении шести директоров школ дела об административных правонарушениях по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений". Кроме того, прокуратура потребовала от главы Нюрбинского района рассмотреть вопрос о выделении денег из местного бюджета для устранения причин несоответствия в школах температурного режима.