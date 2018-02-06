На Камчатке лже-сантехники вынесли из офиса сейф с 10 миллионами рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Трое жителей Камчатки получили сроки от четырех до семи лет лишения свободы за ограбление офиса, из которого они вынесли сейф с 10 миллионами рублей, сообщает краевая прокуратура.

Такой приговор в отношении мужчин 33 и 34 лет вынес суд Петропавловска-Камчатского. Преступление было совершено в октябре 2016 года.

"Под видом сантехников двое из участников указанной группы проникли в офис предпринимателя, расположенный в Петропавловске-Камчатском на улице Топоркова. Там грабители связали 34-летнюю женщину — бухгалтера, не причинив ей вреда, и вынесли из офиса 90-килограмовый сейф с 10 миллионами рублей. С помощью третьего участника группы они перекинули сейф через забор, погрузили его в автомобиль и скрылись. Тщательно спланированная операция заняла менее 20 минут", — говорится в сообщении.

Главарем банды был 33-летний житель Петропавловска-Камчатского, который занимался обслуживанием компьютеров в офисе предпринимателя. Он знал о деньгах в сейфе и спланировал ограбление.

"В зависимости от роли каждого из участников преступной группы и имеющихся у них судимостей приговором суда двум назначены наказания в виде шести (организатору) и четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третьему — семь лет в колонии особого режима", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, осужденным придется возместить предпринимателю весь причиненный ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.