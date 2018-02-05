На МКАД остановили автомобиль актера Панина, 248 раз нарушившего ПДД

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили на МКАД водителя в связи с опубликованной в интернете видеозаписью, на которой он якобы нарушает правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на седьмом километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за Паниным числится 248 правонарушений ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации.

"При этом по 51 нарушению, на сумму штрафов более чем на 40 тысяч рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от административной ответственности". По результатам административного разбирательства в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке", — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.