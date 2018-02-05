На МКАД остановили автомобиль актера Панина, 248 раз нарушившего ПДД

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили на МКАД водителя в связи с опубликованной в интернете видеозаписью, на которой он якобы нарушает правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.
"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на седьмом километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции", — сообщили в пресс-службе ведомства.
"При этом по 51 нарушению, на сумму штрафов более чем на 40 тысяч рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от административной ответственности". По результатам административного разбирательства в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке", — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.