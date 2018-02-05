Московский суд продлил домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 мая домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Ампелонского меру пресечение в виде домашнего ареста до 7 мая", — огласила решение судья Юлия Сафина.

До той же даты суд продлил домашний арест еще двум фигурантам — главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову и начальнику правового управления ведомства Борису Едидину.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Санкция статьи предполагает до десяти лет заключения.

О статусе дела свидетельствует тот факт, что расследованием занимается центральный аппарат СК — главное управление по расследованию особо важных дел.