Московский суд продлил домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 мая домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До той же даты суд продлил домашний арест еще двум фигурантам — главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову и начальнику правового управления ведомства Борису Едидину.
Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Санкция статьи предполагает до десяти лет заключения.
О статусе дела свидетельствует тот факт, что расследованием занимается центральный аппарат СК — главное управление по расследованию особо важных дел.