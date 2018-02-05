В московскую больницу пришла девушка с пулей в голове

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Жительница столицы обратилась в больницу из-за застрявшей во лбу пули грабителя. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 3 февраля в районе Гольяново. Неизвестный в маске, угрожая 21-летней девушке пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Та ответила отказом, после чего преступник выстрелил ей в голову и скрылся. Он не стал ничего брать у потерпевшей.

Жертва сумела сама добраться до больницы, где ей поставили диагноз "инородный предмет в лобной области". Врачи успешно извлекли пулю, после чего пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и ушла домой, заявив, что ее ждет маленький ребенок.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой", полицейские подозревают в совершении преступления мужчину 1998 года рождения. Идет следствие.