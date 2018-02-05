Автоинспекция изучает видео с "гонками мажоров" по набережной в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичная госавтоинспеция изучает видео, предположительно, с гонками так называемых "мажоров" по набережной в Москве, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация об опубликованном видеоролике, на котором молодой человек за рулем автомобиля под громкую музыку едет на большой скорости по встречной полосе на набережной.

"Столичная Госавтоинспекция изучает видеоролик с якобы заездом "мажоров" по встречной полосе на набережной", — сообщили в пресс-службе ведомства.