Суд отменил арест врача Елены Мисюриной

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции. Решения по апелляции Мисюрина будет дожидаться дома. Дата заседания пока не назначена.
За изменение меры пресечения выступали — редкий случай — как защита, так и обвинение. Какой позиции по этому вопросу придерживается следствие, неясно. Представителей СК на заседании не было, как и потерпевших.
Как заявила RT дочь погибшего пациента Елена Игнатьева, изначальное решение суда по делу было объективным.
"В СМИ подают всё по-другому. Я много кому чего рассказала — это, к сожалению, не осветили. Всё осветили однобоко", — добавила она.
Дело Мисюриной
В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.
Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.
Позднее прокуратура попросила отменить приговор и вернуть дело в ведомство. Следствие, по мнению ведомства, проходило с нарушениями. Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения.
В СК удивились этой просьбе, подчеркнув, что таким поведением прокуратура "ставит под сомнение компетентность своих же сотрудников".