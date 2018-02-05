Суд отменил арест врача Елены Мисюриной

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья Олег Гривко удовлетворил ходатайства обвинения и защиты.

В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции. Решения по апелляции Мисюрина будет дожидаться дома. Дата заседания пока не назначена.

За изменение меры пресечения выступали — редкий случай — как защита, так и обвинение. Какой позиции по этому вопросу придерживается следствие, неясно. Представителей СК на заседании не было, как и потерпевших.

Прокурор Юго-Западного округа Москвы Олег Левченко обосновал представление тем, что суд не учел положительных характеристик осужденной и тот факт, что она не пыталась скрыться от следствия.

Как заявила RT дочь погибшего пациента Елена Игнатьева, изначальное решение суда по делу было объективным.

"В СМИ подают всё по-другому. Я много кому чего рассказала — это, к сожалению, не осветили. Всё осветили однобоко", — добавила она.

Дело Мисюриной

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя трепанобиопсию (взятие образцов костного мозга и костной ткани), Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Следствие считает, что Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры.

В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.

Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Позднее прокуратура попросила отменить приговор и вернуть дело в ведомство. Следствие, по мнению ведомства, проходило с нарушениями. Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения.

В СК удивились этой просьбе, подчеркнув, что таким поведением прокуратура "ставит под сомнение компетентность своих же сотрудников".