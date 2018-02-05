За выходные в Москве из-за снегопада упали более двух тысяч деревьев

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Более 2 тысяч деревьев упали в Москве в прошедшие выходные во время сильнейшего снегопада, сообщает в понедельник МЧС России.

"В городе Москве произошли падения более 2000 деревьев, были повреждены более 10 автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в районе "Измайлово" дерево рухнуло на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы. На открытых перегонах Филевской линии московского метрополитена на пути упало два дерева, задержка поездов составила до 25 минут. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний были отменены 22 и задержаны 103 авиарейса. Железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение осуществляется без ограничений.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", пятого февраля циклон продолжит оказывать воздействие на Центральную и Приволжскую части России. Спланированы и выполняются все необходимые превентивные мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения циклона.

К работам по ликвидации последствий стихии привлечены более 115 тысяч человек и свыше 43 тысяч единиц техники.