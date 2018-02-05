Два человека остаются в больнице после ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших в крупном ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло в середине прошлой недели в Ростовской области, остаются в больницах региона, сообщил РИА Новости представитель минздрава области.

Рано утром в минувшую среду на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал из Саратова в Ростов. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

"В настоящее время на стационарном лечении в больницах Ростовской области остаются двое пострадавших в ДТП с автобусом: один человек находится в центральной городской больнице Каменск-Шахтинского, еще один – в центральной районной больнице Белокалитвинского района", — сказал представитель минздрава.

Он уточнил, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

В выходные дни шестеро пострадавших, проживающих в Волгограде, в удовлетворительном состоянии были эвакуированы по месту прописки.