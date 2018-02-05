В Уфе полицейский стал фигурантом дела о краже земли

УФА, 5 фев — РИА Новости. Следствие завело уголовное дело на заместителя начальника отдела управления по экономической безопасности МВД Башкирии, которого подозревают в незаконном присвоении земельных участков под Уфой стоимостью 6 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствие отмечает, что высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовных дел о "превышении должностных полномочий" и "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшем лишение права граждан на жилое помещение" в ходе расследования другого дела в отношении главы Николаевского сельсовета Уфимского района.

"По версии следствия, в 2011 году, когда подозреваемый полицейский работал заместителем начальника полиции отдела МВД России по Уфимскому району, потребовал от главы сельского поселения Николаевский сельсовет предоставить похозяйственные книги, куда внес заведомо ложные сведения о нахождении в пользовании его супругой земельного участка 15 соток. В дальнейшем он получил выписку из похозяйственной книги о наличии у его жены права на земельный участок, которая послужила основанием для регистрации права собственности, чем местному бюджету причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублей", — информирует ведомство.

Следствие заявило, что "в период с 2014 по 2016 год полицейский будучи назначенным на должность заместителя начальника отдела УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, зная о праве ряда жителей на бесплатное получение земельного пая из земель сельскохозяйственного назначения, путем обмана и превышения служебных полномочий приобрел права на земельный участок площадью около 120 гектаров, расположенный в деревне Нурлино Уфимского района. В результате преступных действий местному бюджету причинен ущерб в размере около 6 миллионов рублей".

Отмечается, что на время следственных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого полицейского.

"Сотрудники управления по работе с личным составом регионального МВД и прокуратуры в ходе проверки достоверности представленных сведений выявили факт несоответствия доходов и имеющегося имущества заместителем начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Приказом главы ведомства он был уволен в связи с утратой доверия в июле 2017 года", — прокомментировали ситуацию в башкирском МВД.