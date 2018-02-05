Египтянин похитил младенца у жены в России и увез в Каир, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Петербурженка обратилась в полицию с заявлением, что её муж, гражданин Египта, без разрешения вывез в Каир её дочь 2016 года рождения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам источника, с заявлением в полицию Пушкинского района Петербурга поздно вечером в воскресенье обратилась неработающая гражданка 1991 года рождения.

"Из заявления гражданки следует, что в воскресенье около 15 часов её муж, гражданин Египта 1984 года рождения, забрал из дома их дочь, гражданку РФ 2016 года рождения, и вылетел с ней из аэропорта "Пулково" в город Каир без разрешения матери", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.