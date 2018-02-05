В Самаре заведующая детсадом, где дети мыли унитазы, получила выговор

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Заведующая детсадом в Самаре, в котором воспитатель заставляла детей мыть унитазы, получила выговор, сообщил РИА Новости прокурор Кировского района города Денис Авдеев.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по заявлению родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. По данным прокуратуры, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение.

"Прокуратура направляла представление в адрес департамента образования Самары с просьбой устранить выявленные нарушения. Требования были признаны обоснованными, заведующая детским садом была привлечена к административной ответственности в виде выговора", — сказал прокурор.

Ранее прокуратура просила также наказать воспитателя, которая заставляла детей мыть унитазы. Однако позже надзорное ведомство отказалось от своих требований, так как, по словам Авдеева, воспитатель уволилась до вынесения решения по итогам проверки.