Прокуратура проверит чиновников, ответственных за уборку снега в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку деятельности городского комитета по благоустройству и районных чиновников, ответственных за уборку снега, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Городской комитет по благоустройству ранее сообщал, что в понедельник на борьбу со снегом направлены около 1 тысячи единиц спецтехники и более 1100 дворников.

Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Санкт-Петербурга, надзорное ведомство начало проверку деятельности городского комитета по благоустройству, районных администраций, внутригородских муниципальных образований и управляющих компаний, а также объединений собственников жилья.

"Прокуроры проверят, как исполняются требования закона при проведении мероприятий по уборке и очистке дорог общего пользования, объектов благоустройства, внутриквартальных проездов", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков снегопад, начавшийся в Петербурге в воскресенье, продлится в течение понедельника. В воскресенье в отдельных районах города выпало до 30 сантиметров снега. Ночью дороги очищали 923 спецмашины и около 600 дворников. За последние дни с улиц города вывезено почти 150 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы — почти 800 тысяч кубометров.