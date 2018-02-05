В Татарстане непогода оставила без света 15 тысяч человек

КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии из-за сильного ветра, ледяного дождя и метели зафиксированы в Татарстане, без электроснабжения остались свыше 15 тысяч человек, сообщает "Сетевая компания".

В воскресенье в республике было объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, ожидаются очень сильный ветер – 15-20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед, туман, на дорогах образование сильной гололедицы и снежных заносов, сход снега с крыш зданий. В республике был введён режим повышенной готовности.

ГИБДД Татарстана ограничила движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах, рекомендовала не выезжать и водителям грузового транспорта. В Казани, где ночью и утром выпала месячная норма осадков, объявлен план "Буран".

"По республике на 10.00 отключено10 воздушных линий 6-10 кВ, 266 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и 72 населённых пункта. Последствия непогоды ощутили на себе жители Буинского, Тетюшского, Камско-Устьинского, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречиского, Арского, Алексеевского, Спасского, Новошешминского районов и города Казани. Без электроснабжения остались свыше 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к аварийно-восстановительным работам привлечено 36 бригад в составе 104 человек и 36 единиц специальной техники. Работы ведутся специалистами Буинских, Казанских, Приволжских и Чистопольских электрических сетей. Профилактические мероприятия организованы и в других районах республики. В ОАО "Сетевая компания" сформирован круглосуточный штаб по предупреждению и ликвидации аварий.