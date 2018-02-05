Под Саратовом завели дело после гибели четырех человек от угарного газа

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Следствие в Саратовской области возбудило уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки и троих взрослых от отравления угарным газом в квартире дома в городе Маркс, сообщило в понедельник региональное СУСК РФ.

Ранее в СК сообщили, что тела 10-летней девочки, ее 34-летней матери, а также 22-летнего молодого человека и 19-летней девушки, предположительно, погибших от отравления угарным газом, обнаружили в квартире дома в Марксе вечером 2 февраля. Следователи проводили проверку.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть четырех человек… У руководства управляющей компании, обслуживающей указанный дом, следователями уже изъята документация, которая в настоящее время тщательным образом изучается", — говорится в сообщении.

Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.