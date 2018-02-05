В аэропортах Москвы задержали почти 100 рейсов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Почти 100 рейсов задержаны и 10 отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в понедельник.

Так, по состоянию на 10.05 мск в аэропорту "Домодедово" отменены 6 рейсов и еще 45 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 47 рейсов, во "Внуково" отменены 4 рейса и задержаны еще три. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Москве ослабнут в понедельник.

Представитель "Шереметьево" в свою очередь сообщил РИА Новости, что аэропорт работает в штатном режиме, возможны небольшие задержки в пределах 10-15 минут из-за периодической очистки летного поля.

Представитель "Домодедово" также не сообщает о серьезных задержках. "По состоянию на 10:00 московского времени видимость в районе аэродрома превышает 5 тысяч метров и достаточна для своевременного обслуживания рейсов. Для обеспечения безопасности полётов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 30 минут", — сказал собеседник агентства.