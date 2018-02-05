Директор школы под Ростовом уволила педагога, отрезавшего волосы ученице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Директор лицея №16 города Волгодонска Ростовской области подписала заявление об увольнении по собственному желанию учительницы, отрезавшей волосы ученице во время урока, сообщила РИА Новости директор лицея Людмила Лушникова.

Ранее сообщалось, что в редакцию ростовского издания 161.ru обратилась женщина, чья дочь учится в лицее № 16 Волгодонска. По ее словам, учитель математики отрезала одной из учениц прядь за то, что та пришла на урок с распущенными волосами. Мать школьницы сообщила, что отправила электронное сообщение в министерство образования области, также готовится коллективное письмо в прокуратуру.

Как пояснил агентству источник в управлении образования Волгодонска, в лицее есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. На этой почве между педагогом и ученицей возник конфликт, в ходе которого преподаватель отрезала школьнице "кусочек волос". Учительница в этот же день написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.

"Если человек захотел сам уйти, то какие могут быть вопросы", — пояснила Лушникова, подтвердив, что подписала поданное преподавателем заявление об увольнении.

В министерстве образования и науки Ростовской области агентству сообщили, что в курсе возникшей в лицее ситуации и проводят проверку по этому факту.