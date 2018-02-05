Осужденный за ДТП экс-глава ГИБДД Кузбасса обжаловал приговор

КЕМЕРОВО, 5 фев — РИА Новости. Защита бывшего руководителя управления ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина обжаловала обвинительный приговор Абаканского городского суда по делу о ДТП с четырьмя погибшими, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Вечером 23 апреля 2016 года на автодороге Кемерово — Яшкино столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Corona Premio. Два пассажира второй машины скончались на месте происшествия, еще двое — в больнице. За рулем Land Cruiser был пенсионер, бывший офицер полиции Юрий Мовшин, который с 1999 по 2012 годы возглавлял ГИБДД Кузбасса. В июне ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По решению Верховного суда РФ уголовное дело рассматривалось в Абаканском городском суде, который 19 января признал Мовшина виновным и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд на три года лишил его права управления транспортом и частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с Мовшина компенсацию морального вреда на 8 миллионов рублей.

"Гособвинитель не обжаловал приговор. Сторона защиты подала жалобу, полностью не согласившись с приговором, они просят оправдать (Мовшина). Теперь уголовное дело с приговором и обжалованием будет рассматриваться в апелляционном порядке", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, дело будет направлено в Верховный суд Хакасии, который, как вышестоящая инстанция, примет решение по существу.

Как сообщалось ранее, после оглашения приговора Мовшина, который так и не признал своей вины, взяли под стражу в зале суда.