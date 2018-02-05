ЮЖНО-САХАЛИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна "Восток" получат по 1 миллиону рублей от властей, сообщает правительство Сахалина.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находилось 20 человек. Как информирует спасцентр, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".

"Семьям выплатят по 1 миллиону рублей. В региональном правительстве сейчас занимаются решением организационных вопросов", — говорится в сообщении сахалинского правительства. "Необходимо оказать поддержку семьям моряков. Профильным ведомствам надо проконтролировать процесс по выплате компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования", – приводят власти слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Уточняется, что выплаты получат семьи 13 пропавших моряков с Сахалина.

Администрация Приморья сообщает, что выплатит 1 миллион рублей семье приморского моряка с пропавшего судна "Восток". "Оказать материальную помощь семье приморца Евгения Евсеева до завершения поисковых работ распорядился врио губернатора края Андрей Тарасенко. Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, из резервного фонда близким моряка будет направлен миллион рублей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания "ДВ-флот" со своей стороны выплатит семьям по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, родственники могут рассчитывать на компенсации со стороны страховой компании.

По данным правительства, при помощи авиации МЧС России и морских судов обследовано более 74 тысяч квадратных километров. Активная фаза поисков завершается. Наблюдение продолжат экипажи судов, находящиеся в районе исчезновения судна "Восток".