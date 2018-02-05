В Якутии ребенок обморозил стопы, бегая по улице босиком на морозе

ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. Следствие в Якутске проводит проверку после госпитализации трехлетнего ребенка с обморожением стоп, после того как он бегал босиком и без верней одежды на морозе, сообщает региональное управление СК.

Как установило следствие, 3 февраля мать ребенка ушла в магазин, оставив сына в квартире с родственником, но мужчина тоже ушел в магазин. Ребенок остался один и выбежал из квартиры на улицу без верхней одежды и обуви. Его заметили прохожие и занесли в магазин, расположенный в доме, где проживает ребенок.

Мальчик был госпитализирован в ожоговое отделение центра экстренной медицинской помощи. У него диагностировали отморожение обеих стоп первой-второй степени (наиболее легкие из четырех возможных).

"В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 3 февраля в Якутске днем было —36, ночью около —40.