Удар стихии: в Москве из-за снегопада повалены более двух тысяч деревьев

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Свыше двух тысяч деревьев повалены в Москве из-за непогоды, все службы работают в максимально усиленном режиме, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

"По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме", — написал Собянин в Twitter в воскресенье.

Более 100 процентов месячной нормы осадков

Более 100 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с утра субботы, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ситуация достаточно непростая, с утра вчерашнего дня (3 февраля, суббота – ред.) до 21 часа выпало 38 сантиметров снега, это более, чем месячная февральская норма", — сказал он.

При этом Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. Так, по его словам, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

"Завтрашний день (5 февраля, понедельник – ред.) будет не менее легким, а более сложным в вопросах продвижения по городу. Просьба воздержаться по возможности от поездок на личном и служебном транспорте, а лучше пользоваться общественным", — сказал Бирюков.

МЧС предупреждает

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильной гололедицей, метелью и усилением ветра до 12-17 метров в секунду, которые ожидаются в ночь на понедельник в Москве.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайшие 2-3 часа с сохранением до утра 5 февраля местами в городе Москве ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра северной четверти с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщении.

Столичный главк МЧС настоятельно рекомендует гражданам на период действия экстренного предупреждения исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи и переждать непогоду в здании. Не рекомендуется без необходимости выходить на улицу и выезжать на транспорте, а также находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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