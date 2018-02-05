Удар стихии: в Москве из-за снегопада повалены более двух тысяч деревьев

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Свыше двух тысяч деревьев повалены в Москве из-за непогоды, все службы работают в максимально усиленном режиме, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
"По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме", — написал Собянин в Twitter в воскресенье.
Более 100 процентов месячной нормы осадков
"Ситуация достаточно непростая, с утра вчерашнего дня (3 февраля, суббота – ред.) до 21 часа выпало 38 сантиметров снега, это более, чем месячная февральская норма", — сказал он.
При этом Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. Так, по его словам, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.
"Завтрашний день (5 февраля, понедельник – ред.) будет не менее легким, а более сложным в вопросах продвижения по городу. Просьба воздержаться по возможности от поездок на личном и служебном транспорте, а лучше пользоваться общественным", — сказал Бирюков.
МЧС предупреждает
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайшие 2-3 часа с сохранением до утра 5 февраля местами в городе Москве ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра северной четверти с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщении.
Столичный главк МЧС настоятельно рекомендует гражданам на период действия экстренного предупреждения исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи и переждать непогоду в здании. Не рекомендуется без необходимости выходить на улицу и выезжать на транспорте, а также находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.