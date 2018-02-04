В Москве во время снегопада упали примерно 1,6 тысячи деревьев

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около 1,6 тысячи упавших в Москве деревьев распилены и вывезены, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За последние полутора суток во время снегопада прошло обледенение деревьев, и примерно 1,6 тысячи деревьев в целом на территории города упали, они на данном этапе все распилены и вывезены, ничто не мешает прохождению транспорта или нахождению на территории скверов и парков", — сказал он.

Кроме того, по его словам, в столице с 06.00 до 21.00 воскресенья вывезено 960 тысяч кубометров снега.

"Достаточно сказать, что если в предыдущие сутки мы вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега, то сегодня с 06.00 до 21.00 вывезено 960, а впереди еще ночь", — сказал он.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.