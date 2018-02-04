В Москве на автомобили упало более 100 деревьев

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 100 деревьев упали на автомобили в воскресенье в результате снегопада и ледяного дождя в Москве, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Нахождение транспорта рядом с деревьями очень опасно. Более 100 случаев за последние сутки в городе, когда деревья падали на автомобили, припаркованные рядом с деревьями", — сказал Бирюков.

Заммэра обратился к москвичам с просьбой быть предельно осторожными, так как в результате обледенения возможно падение деревьев в парках и скверах.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.