В Москве на автомобили упало более 100 деревьев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 100 деревьев упали на автомобили в воскресенье в результате снегопада и ледяного дождя в Москве, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра обратился к москвичам с просьбой быть предельно осторожными, так как в результате обледенения возможно падение деревьев в парках и скверах.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.
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