МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором мужчина моет автомобиль, используя вместо тряпки кота. Ролик был опубликован в сообществе "ЧП Краснодар" во "ВКонтакте".

На записи владелец автомобиля протирает котом капот и фары автомобиля, периодически макая его в ведро с водой. Животное не пытается вырваться и лишь мяукает. Человек, снимающий происходящее на камеру, не только не попытается остановить своего приятеля, но и одобрительно шутит. "Он аж тащится, смотри на него", — со смехом говорит автор ролика. Судя по закадровым нецензурным репликам, таким образом мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на иномарку. По информации местных СМИ, видео было снято в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников ролика.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно сесть в тюрьму на три года. За те же деяния, совершенные организованной группой, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.