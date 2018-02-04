Пассажиров выпустили из самолета во Внуково после пяти часов ожидания

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 160 пассажиров рейса авиакомпании Air Arabia, следовавшего из аэропорта Шарджи, которые из-за сильного снегопада оказались во Внуково вместо Домодедово, смогли выбраться из самолета после пяти часов ожидания, передает корреспондент РИА Новости.

Рейс прибыл во Внуково из-за того, что Домодедово был закрыт по погодным условиям. Командир корабля, который отказался представиться, сообщил, что самолет после дозаправки вновь вылетит в Домодедово. В течение нескольких часов пассажиров, среди которых были дети, без однозначных объяснений не выпускали из самолета.

Через полтора часа ожидания из самолета вышла семья из трех человек в связи с состоянием здоровья малолетней девочки. При этом семью в аэропорт не пустили. Позже капитан корабля сообщил, что из-за этого инцидента было принято решение всех пассажиров высаживать во Внуково, где также планировалось оставить весь багаж.

Представитель авиакомпании появился на месте лишь через четыре часа, пообещав выпустить запертых в самолете. Он добавил, что ожидает ответ на запрос администрации воздушной гавани.

По словам представителя аэропорта Станислава Бондаря, аэровокзал был готов принять пассажиров, однако авиакомпания не давала "добро" на высадку пассажиров.

В свою очередь командир корабля уточнил, что авиакомпания обязуется компенсировать расходы на такси для тех людей, которые направятся после этого в аэропорт Домодедово.